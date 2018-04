Report si occupa di concessioni autostradali e affronta di nuovo Flavio Tosi

Chi sono i signori delle autostrade? E quanto è sicuro e trasparente il mercato del latte artificiale? Proverà a rispondere a queste domande il programma di giornalismo investigativo Report, in onda su Rai 3 lunedì prossimo 16 aprile. E il primo argomento, quelle delle autostrade, tocca anche Verona.

Nelle anticipazioni della prossima puntata (qui è disponibile una clip) si vede un estratto dell'intervista dell'inviato di Report Luca Chianca fatta all'ex sindaco di Verona Flavio Tosi, in occasione dell'evento conclusivo della sua campagna elettorale organizzato al circo. Prima di parlare con Tosi, Chianca ha intervistato davanti alle telecamere due ex dipendenti dell'Autostrada Brescia-Padova, società concessionaria di un tratto dalla A4 e di cui Tosi è presidente. Gli ex lavoratori della dell'Autostrada Brescia-Padova hanno dichiarato di essere stati licenziati in tronco, insieme ad altri colleghi, e di aver scritto nel 2016 una lettera a Tosi per avere delle risposte che l'ex sindaco non ha dato. Chianca è allora andato direttamente da Tosi, il quale ha detto di aver incontrato i dipendenti. Chianca ha replicato che non era vero, Tosi gli ha dato del bugiardo ed è andato via.

Insomma, un nuovo round della lotta tra Tosi e Report, cominciata con il reportage "Sistema Verona" firmato da Sigfrido Ranucci che oggi conduce Report, avendo sostituito Milena Gabanelli.