Chiude un altro (gustoso) pezzo di storia della città di Verona: la "Gelateria Pampanin"

La notizia è stata data direttamente da Walter Pampanin, lo storico titolare del negozio di via Garibaldi a Verona che in post sui social ha voluto condividere anche un bel video di ringraziamento, girato dal figlio, nei confronti di tutti i suoi affezionati clienti. «Non è più un mistero ormai, - scrive Walter - a marzo lascerò la mia amata gelateria dove ho abitato per lunghi anni. Questo luogo è per me denso di emozioni e ricordi e non vi nascondo che non sarà facile chiudere».

L'apertura del locale risale al lontano 1944 per opera di Florindo Pampanin, padre di Walter, e per chi, una volta rimasto orfano dei gelati, volesse consolarsi con una buona lettura per conoscere nel dettaglio la storia di questa straordinaria attività, lo stesso Walter Pampanin ha consigliato il proprio libro, scritto a quattro mani con la giornalista Agnese Ceschi, "Gelateria Pampanin dal 1944. Una storia di artigianalità e amore".

Infine, da parte dell'attuale titolare è arrivato anche un pensiero di ringraziamento verso tutti i clienti e l'annuncio di una prossima serata celebrativa: «Per ringraziare tutti voi del sostegno e dell'affetto che ci avete dato, - spiega Walter Pampanin - organizzeremo una serata all'insegna dell'allegria e dei ricordi. Successivamente comunicheremo la data».