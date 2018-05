Case in vendita o in affitto online, a Verona in tre mesi 800mila ricerche

Appartamenti, loft, ville con piscina, monolocali o case con giardino. Tanti tipi di case e tanti modi per cercarle, anche se internet sta ormai diventando un canale privilegio per vendere o affittare un'abitazione, indipendentemente dal fatto che si privilegi una trattativa tra privati o ci si affidi ad un'agenzia immobiliare.

Nella sola regione Veneto, nei primi tre mesi del 2018 sono state calcolate quasi 5 milioni di ricerche solo sula piattaforma Subito.it. Il sito ha anche analizzato i dati su base provinciale e il primato va a Venezia che da sola registra quasi il 30% delle ricerche (1,4 milioni), seguita da Padova (1 milione) e da Treviso (815.000). Scendendo subito sotto il podio troviamo invece Verona con 800.000 ricerche, Vicenza con 520.000 e, più distanziate, Belluno (260.000) e Rovigo (155.000).

Il tipo di abitazione più richiesto su Subito.it è in assoluto l'appartamento, che da solo registra il 70% del totale ricerche (3,4 milioni) e che nei primi tre mesi del 2018 ha visto un trend in crescita rispetto all'anno precedente. Rispetto al patrimonio immobiliare disponibile in Veneto e consultabile su Subito.it, nei primi 3 mesi del 2018, ci sono alcune differenze soprattutto tra immobili in vendita e in affitto. Gli appartamenti ad esempio sono mediamente più piccoli se in affitto (60-70 mq), con un prezzo intorno ai 500 euro al mese, mentre per quelli in vendita si va dai 79 mq medi di Belluno ai 95 di Padova, con un prezzo medio di poco superiore ai 126.000 euro. Il prezzo medio per una camera o posto letto in affitto, per brevi periodi o per studenti fuori sede, è di circa 275€ al mese, con un picco di ricerche a Padova, seguita a pari merito da Venezia e Verona.