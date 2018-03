Dopo anni di violenze, la moglie trova il coraggio di denunciare il marito

Da anni subiva in silenzio le angherie del marito e nella notte tra giovedì e venerdì ha finalmente trovato il coraggio di denunciarlo. I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Verona quindi hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un tunisino classel 1974 pregiudicato, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

La vittima, una donna napoletana classe 1970, da tempo oramai subiva in silenzio le sfuriate dell'uomo, che spesso dalla violenza verbale sfociavano in quella fisica. Così, dopo l'ennessimo litigio scoppiato in vicolo Madonnina, stanca di dover scappar via di casa nel cuore della notte, dei continui attacchi di panico che oramai non le lasciavano tregua durante l'intera giornata e di venire continuamente offesa come donna e madre, ha finalmente deciso di chiedere l'intervento del 112: accorsi sul posto, i militari hanno colto il marito in flagranza di reato, ancora accecato dalla rabbia e pronto a scagliarsi contro la moglie, a difesa della quale si sono schierate proprio le forze dell'ordine.

Bloccato e portato in caserma, l'uomo si trova ora nel carcere di Montorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.