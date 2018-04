Risolte le incomprensioni, Anita Rachvelishvili canterà in Arena questa estate

Un incontro a Vienna per parlare a quattr'occhi e superare così tutti i fraintendimenti. È quello che è successo ieri, 25 aprile, tra la sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia e la cantante Anita Rachvelishvili.

Durante la presentazione del festival lirico areniano di questa estate era stata annunciata la presenza della mezzosoprano georgiana, la quale però aveva chiesto di potersi riposare nel mese di agosto per non sovraccaricarsi troppo di lavoro. Un malinteso che aveva creato un piccolo caso, tra dichiarazioni di Fondazione Arena e quelle di Anita Rachvelishvili.

Un piccolo problema che è stato superato ieri, quando Cecilia Gasdia ha potuto parlare con Anita Rachvelishvili di persone. Le due si sono chiarite e hanno trovato una soluzione, annunciata poi da entrambe attraverso un video live su Facebook.

La gente purtroppo ha capito male - ha detto Anita Rachvelishvili - Io non sono contro l'Arena di Verona e voglio ritornare a cantare in Arena. Così abbiamo trovato un paio di date in cui canterò nell'Aida. Le date sono il 29 agosto e l'1 settembre.