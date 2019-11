Operazione della Digos: fermato 40enne anarchico ed esperto di esplosivi

La Digos di Torino, in collaborazione con l'omologo ufficio di Verona, nella mattinata di martedì ha eseguito una misura cautelare in carcere a carico di un 40enne residente a Cerro Veronese, ritenuto militante anarchico e responsabile di fabbricazione, detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo.

Il proveddimento è scattato in seguito all'operazione 'Scintilla' dello scorso febbraio, quando vennero arrestati sei individui reputati militanti libertari riconducibili al centro sociale “Asilo” di via Alessandria, a Torino, i quali sono stati accusati a vario titolo di associazione sovversiva, istigazione a delinquere, detenzione, fabbricazione e porto, in luogo pubblico, di ordigni esplosivi.

Per gli investigatori, il gruppo si sarebbe reso responsabile di 21 attentati in diverse città italiane.

Aggiornamenti dopo la conferenza stampa