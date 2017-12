Gara per l'affidamento del trasporto pubblico, scontro tra Barini e Pastorello

Sono giorni decisivi per il trasporto pubblico locale nel territorio veronese. La Provincia, per non perdere una parte del finanziamento regionale, deve bandire la gara per l'affidamento del servizio entro la fine del 2017. Il tempo rimasto dunque è poco ed è pieno di dubbi. Quelli espressi da coloro che vorrebbero che il trasporto pubblico continui ad essere affidato ad un unico gestore. L'indirizzo invece preso dall'ente provinciale è quello di spezzare il servizio in due blocchi per due bacini di riferimento, quello di Verona e quello di Legnago.

L'ultimo ad essere preoccupato dalla divisione in due parti della gara per il trasporto pubblico è il presidente di Amt Francesco Barini, il quale ha attaccato direttamente il presidente della Provincia di Verona Antonio Pastorello. Esternazioni fatte pubblicamente da Barini, che Pastorello non ha gradito.