Amministrative 2018, sei comuni veronesi coinvolti. Si vota il 10 giugno

In ordine alfabetico sono: Bussolengo, Castel d'Azzano, Lazise, San Mauro di Saline, Sona, Villafranca. Sono i sei comuni veronesi interessati dalle elezioni amministrative di quest'anno. Elezioni che si terranno il prossimo 10 giugno, con eventuale ballottaggio il 24 giugno. La data è stata fissata da un decreto del ministro dell'interno Marco Minniti.

Sono 594 i comuni delle regioni italiane a statuto ordinario che a giugno andranno al voto e tra questi ci sono anche i sei veronesi. Insieme a loro ci saranno anche 203 comuni di regioni a statuto speciale. In Sicilia si voterà sempre il 10 giugno, mentre in Friuli si voterà il 29 aprile, in Valle d'Aosta il 20 maggio e in Trentino il 27 maggio.

Delle sei amministrazioni veronesi che saranno rinnovate, tre hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti (Villafranca, Bussolengo e Sona) e quindi per loro è possibile il ballottaggio. Per Castel d'Azzano, Lazise e San Mauro di Saline, invece, basterà attendere la fine del conteggio dei voti del 10 giugno per conoscere il nome del sindaco.