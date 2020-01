L'annuncio di Amia: «Risolte criticità nelle vie di Borgo Venezia»

Una squadra composta da una decina di operatori Amia ha provveduto in questi giorni alla raccolta di numerosi rifiuti e materiale di vario genere, abbandonati fuori dagli appositi cassonetti nel quartiere Borgo Venezia a Verona. È quanto si apprendre da una nota dell'azienda municipalizzata divulgata nelle scorse ore.

Nei giorni antecedenti i festeggiamenti di Capodanno, secondo quanto riferisce la stessa azienda, sarebbero giunte diverse «segnalazioni che lamentavano la presenza di cassonetti stracolmi e rifiuti fuori dagli stessi nelle vie Montorio, Bellini, Pondera e Cappelli».

I cassonetti in Borgo Venezia dopo l'intervento di Amia

Un periodo quello di Capodanno che, come sottolineato nella nota di Amia, «registra abitualmente un importante incremento del volume dei rifiuti, accompagnato anche dal fenomeno dello svuotamento di cantine e magazzini che inevitabilmente si ripercuote nella normale gestione della raccolta e che non sempre, come in questo caso, viene effettuato dai cittadini in modo corretto e virtuoso».

Sin dalla mattina del 31 dicembre, gli addetti della società di via Avesani fanno sapere di aver quindi provveduto a ripristinare ordine, pulizia e decoro nei punti incriminati. Le attività sono poi terminate stamane.