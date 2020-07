Scivolati per 150 sul massiccio del Monte Rosa, due veronesi in ospedale

Due alpinisti veronesi sono stati ricoverati all'ospedale Umberto Parini di Aosta per una caduta avvenuta ieri, 18 luglio, nel massiccio del Monte Rosa. I due alpinisti hanno 25 e 26 anni. Il 25enne è stato ricoverato nel reparto di medicina di urgenza e la sua prognosi è di 40 giorni. Il 26enne, invece, è in prognosi riservata. Caduto con loro anche un terzo alpinista italiano, il quale è stato portato dai soccorritori svizzeri a Zermatt.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Come riportato da Ansa, i tre alpinisti erano in cordata sul versante occidentale del Lyskamm, a 4.400 metri di altitudine. Mentre stavano rientrando sulla cresta, sono scivolati per 150 metri lungo il versante svizzero. I tre sono stati recuperati e portati d'urgenza in ospedale.