Era stato allontanato dall'Italia per 10 anni: trovato in un B&B in città

Al posto della detenzione nelle carceri italiane, nei suoi confronti era stato disposto nel 2017, dal Tribunale di Firenze, il divieto di dimora in Italia per 10 anni, per i reati di rapina, furto e favoreggiamento. Ma Ervis Begaj, 34enne di origine albanese, si trovava a Verona, in un bed and breakfast di corso Porta Nuova.

Ad allertare le forze dell'ordine ci ha pensato il sistema di segnalazione alloggiati, così nella notte tra martedì e mercoledì gli uomini della questura sono intervenuti per mettere le manette ai polsi dell'uomo, che nella stessa mattinata è comparso davanti all'Autorità giudiziaria scaligera. Il giudice ha convalidato il provvedimento nei suoi confronti e rinviato l'udienza al 25 novembre: concluso il processo verrà allontanato dal paese.