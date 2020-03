Bertoletta Village Apartments: «Alloggi gratis per medici e infermieri»

Si riconvertono ospedali per trasformarli in centri Covid-19, strutture che curano solamente pazienti positivi al coronavirus. Si riconvertono industrie che si mettono a produrre mascherine e camici. E si riconvertono anche le strutture ricettive, rimaste senza prenotazioni e senza turisti. Dieci giorni fa, sulla sua pagina Facebook, il Bertoletta Village Apartments di Peschiera del Garda aveva messo a disposizione i propri alloggi gratuitamente a medici, infermieri ed operatori della protezione civile. Le uniche spese a loro carico sarebbero state quelle vive delle utenze.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

All'offerta del proprietario della struttura, Roberto Neddoli, hanno risposto già in 20, come riportato da Ansa. La maggior parte sono infermieri, medici ed operatori sanitari che lavorano all'ospedale Pederzoli. Tra di loro ci sono anche lavoratori che non abitano distante, nel Veronese oppure nel Bresciano, ma hanno preferito prendere alloggio al Bertoletta Village per evitare contatti con i propri familiari.