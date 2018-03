Allarme alle Poste. Trovata una busta senza indirizzo con della polvere bianca

Polizia e vigili del fuoco, nel tardo pomeriggio di giovedì, sono accorsi al Centro di meccanizzazione postale di piazzale XXV Aprile, a due passi della stazione di Porta Nuova, dove una busta ha fatto scattare l'allarme intorno alle 18.

Priva di indirizzo del destinatario, mittente e francobollo, la lettera ha subito attirato l'attenzione del personale del centro, dove migliaia di missive arrivano tutti i giorni, da ogni parte del mondo, per essere indirizzate verso le rispettive destinazioni: contattati quindi pompieri e 113, è stato attivato il protocollo di sicurezza stabilito per questi casi.

Allontanato il personale, i vigili del fuoco hanno aperto la busta trovandovi all'interno della polvere bianca non identificata: potrebbe trattarsi di una sostanza nociva o stupefacente, così come della semplice farina, sarà un laboratorio specializzato di Mestre a stabilirlo, con i risultati che sono attesi per i prossimi giorni.

Nel frattempo le altre lettere presenti nello stesso pacco sono state messe in isolamento per il possibile contagio, e solo in un secondo momento riprenderanno il viaggio verso la propria destinazione. Per quanto riguarda i dipendenti del centro, al momento non sono stati registrati problemi di salute, mentre le forze dell'ordine indagano per risalire a dove sia stata imbucata la missiva.