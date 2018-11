Lo vedono gettarsi nel Camuzzoni e parte l'allarme: recuperato dai pompieri

Dopo quello avvenuto nel corso della notte, un altro salvataggio è andato a buon fine nella mattinata di mercoledì a Verona.

L'allarme è scattato intorno alle 8 del mattino, quando alcuni passanti hanno avvisato le forze dell'ordine di aver notato un uomo che, nella zona della stazione ferroviaria di Porta Nuova, si è buttato nelle acque del canale Camuzzoni: la chiamata è stata dunque girata alla centrale dei vigili del fuoco, che si sono subito attivati per cercare di recuperare il prima possibile la persona.

Le ricerche sono dunque parite con due mezzi, uno dei quali specializzato per operare nelle acque fluviali, fino a quando i pompieri non sono riusciti a rintracciare il disperso nella zona delle griglie di Basso Acquar: provato ma ancora in vita, l'uomo di origini bresciane è stato tratto in salvo ed affidato alle cure del 118.