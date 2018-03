Allarme bomba a Verona: trovata una valigia abbandonata in piazza Brà

È scattato nella mattinata di lunedì l'allarme bomba in centro a Verona.

Le forze dell'ordine hanno transennato e chiuso piazza Brà, per una valigia sospetta abbandonata davanti alla Gran Guardia. A condurre le operazioni sono i carabinieri e sul posto sarebbe stata chiamata la squadra artificieri. Presenti anche i vigili del fuoco con due mezzi, per appurare la presenza di eventuali sostanze nocive, e la Polizia municipale. Per precauzione è stata evacuata la Gran Guardia, dove erano presenti numerosi studenti per un convegno, mentre una persona è stata fermata dopo essersi avvicinata al trolley.

Il blocco del centro inoltre ha provocato lunghe code e disagi per gli automobilisti di passaggio nella zona.