Allarme bomba alla Camera di Commercio di Verona: edificio evacuato

È scattato poco dopo le 15.30 di giovedì l'allarme bomba presso la Camera di Commercio di Verona, situata in corso Porta Nuova.

Sul posto sono intervenuti gli artificieri della polizia, i carabinieri, i vigili del fuoco, il 118 e la Polizia municipale: l'edificio è stato evacuato e il traffico sulla via bloccato. A dare l'allerta è stata una telefonata anonima: le ricerche dell'ordigno si sono concluse alle 17 con esito negativo e quindi partiranno le indagini per procurato allarme.