Blocca autobus e minaccia tutti dicendo di avere una bomba in borsa

Falso allarme bomba a Verona nella serata di ieri, 24 aprile, in zona Borgo Venezia.

Un uomo originario dello Sri Lanka è salito su di un autobus Atv e avrebbe minacciato i presenti con frasi sconnesse in varie lingue. Il cingalese avrebbe mostrato una borsa a tracolla e avrebbe lasciato intendere che all'interno di quella borsa era presente una bomba.

L'autista ha subito bloccato il mezzo e con freddezza e professionalità ha dato l'allarme. Sul posto sono giunte delle pattuglie del nucleo radiomobile di Verona insieme ai colleghi del nucleo investigativo e a del personale specializzato in negoziazione.

All'arrivo dei militari, il cittadino dello Sri Lanka non ha opposto resistenza. Il bus è stato controllato completamente e anche all'interno della borsa dell'uomo non è stato trovato materiale esplosivo.

Il cingalese è stato arrestato e domani si terrà l'udienza di convalida.



(Il momento dell'arresto)