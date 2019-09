Aveva 20 anni ma era un sub esperto, Alessio Confente, morto a Torri

Aveva solo vent'anni, ma era già un sub esperto Alessio Confente, il ragazzo deceduto ieri, 29 settembre, durante un'immersione alla Baia dei Pini di Torri del Benaco. Aveva il patentino ed era anche un istruttore, ma purtroppo non ce l'ha fatta a riemergere dalle acque del Garda ieri mattina. Sua sorella era rimasta sulla riva, mentre il giovane si era immerso insieme al padre, per esplorare il fondale del lago.

Non è chiaro cosa sia successo e probabilmente l'autopsia sul corpo del ragazzo potrà stabilire cosa ha spento la luce di Alessio Confente. Forse un'embolia polmonare, la peggior nemica dei sub, oppure un malore. Il giovane ha perso conoscenza in acqua ed ha cominciato a scendere verso il fondo. Il padre ha tentato di recuperarlo ma non ci è riuscito. E così è tornato a riva e insieme alla figlia ha chiamato i soccorsi.

È stato un sub, allertato dalla protezione civile di Torri, a trovare il corpo di Alessio Confente a circa venti metri di profondità. L'uomo lo ha portato in superficie e poi il gommone dei vigili del fuoco ha portato tutti sulla riva, dove sono accorsi tutti gli altri soccorritori. Si è cercato di rianimare il giovane veronese, ma la morte era già sopraggiunta.

Alessio Confente viveva a Verona, in zona Santa Croce, insieme alla famiglia. Quella famiglia che ora lo piange nella disperazione, insieme agli altri suoi cari.