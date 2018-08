Alcol servito ad una minorenne: chiusa per 15 giorni una discoteca

È stata sospesa per 15 giorni l'attività della discoteca Night Festival di Lazise.

L'ordinanza del sindaco Luca Sebastiano, notificata dalla Polizia locale, ha fatto scattare il provvedimento venerdì. Il tutto è partito da alcuni controlli messi in atto dai carabinieri in borghese, che avrebbero sorpreso una dipendente mentre somministrava alcolici ad una ragazza olandese 17enne, senza aver prima controllato i suoi documenti.

Tramite la propria pagina Facebook, i gestori hanno avvisato i propri clienti che il locale resterà quindi chiuso fino al 18 agosto.