Alcol a minorenni e schiamazzi, chiuso per un mese l'Hangar 18 di Negrar

Ieri mattina, 31 luglio, è stato notificato il provvedimento del questore di Verona che dispone la sospensione, per 30 giorni, dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande all'interno dell'Hangar 18, locale di vai Torino a Negrar.

Il provvedimento è il frutto di un'attività di controllo svolta dai carabinieri, in sinergia con il personale della Questura. Il controllo ha messo in luce numerose criticità, riguardanti anche la sicurezza e l'incolumità pubblica degli avventori del locale, talvolta anche minorenni.

Le forze dell'ordine hanno notato un'avversione alle regole da parte dei frequentatori, dei gestori e dei responsabili dell'esercizio pubblico, in particolare per quel che concerne il manifestarsi di reati contro il patrimonio, contro la persona, nonché l'abitudinaria alterazione psicofisica dovuta all'abuso di bevande alcoliche o di sostanze psicotrope. Abuso che in molti casi avrebbe interessato ragazzi minorenni, tra l'altro responsabili anche di schiamazzi e disturbo nei confronti dei residenti. In più circostanze, inoltre, il personale del 118 è dovuto intervenire sul posto per soccorrere giovani minorenni con evidenti sintomi di coma etilico.

Numerosi sono stati poi anche i casi di avventori coinvolti in reati contro la persona all'interno dell'Hangar 18, talvolta anche ad opera di personale dello stesso esercizio pubblico addetto alla sicurezza, con conseguenti lesioni per trauma facciale o ferite al volto.

La situazione all'Hangar 18 e il livello di criticità sotto il profilo della sicurezza e della incolumità pubblica, evidenziati dalle indagini svolte da carabinieri e polizia, ha raggiunto un livello tale da richiedere la sospensione della licenza da parte del questore. Richiesta che è stata accettata e che da ieri è diventata esecutiva.