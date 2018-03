Alcol e droga alla guida, la Polstrada ritira 7 patenti in una notte a Verona

Nel corso della notte tra venerdì e sabato, gli agenti della Polizia Stradale di Verona sono scesi nelle strade nell’ambito del progetto “Drugs On Street”, un servizio mirato al contrasto della guida in stato d’ebbrezza alcolica e di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'attività è stata svolta all'interno del Comune di Verona tra venerdì e sabato, da mezzanotte alle 7 del mattino, coinvolgendo un consistente numero di agenti della Polstrada scaligera e di personale medico della Questura, con un posto di controllo piazzato all'altezza di Viale del Lavoro, all'interno del quale sono stati effettuati i controlli utilizzando le apparecchiature utili al rilevamento di alcol e droga.

Alla fine gli accertamenti hanno riguardato 39 veicoli e 42 persone, 6 delle quali sono state sorprese alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla legge e 1 invece è risultata positiva ai cannabinoidi. Sempre 6 dunque le patenti ritirate nell'immediato, mentre 1 una è stata ritirata in via cautelare in attesa del risultato delle analisi di laboratorio. Sono state 4 infine le sanzioni inflitte per la violazione di norme del Codice della Strada e 75 i punti complessivi decurtati.

Principalmente ad essere puniti per le loro irregolarità, sono stati soggetti di età inferiore ai 30 anni.