Escursionista disabile perde il controllo della bicicletta e si ribalta: soccorso dai pompieri

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 19 luglio, una chiamata al 115 ha allertato i vigili del fuoco per svolgere il soccorso di una persona disabile. Il fatto accaduto sulle colline della Valpolicella, precisamente in via Ragose a Negrar, ha visto come protagonista Alberto, un ragazzo disabile di 31 anni con la passione delle escursioni.

Alberto, viaggiando a bordo della sua speciale bicicletta a quattro ruote, si era avventurato per i sentieri delle colline veronesi. Il giovane, ad un certo punto della sua escursione, aveva però perso il controllo del mezzo e si era ribaltato restando incastrato.

Senza scoraggiarsi troppo, Alberto ha però avuto la prontezza d'animo di contattare i vigili del fuoco con il suo cellulare, fornendo poi all'operatore di turno tutte le informazioni affinché la squadra dei pompieri potesse individuare il punto preciso del suo incidente e prestargli così aiuto.

Arrivati sul posto, i pompieri hanno recuperato il ragazzo rimettendolo in sella alla sua bicicletta Sul posto è giusta anche un'ambulanza, ma non si è reso necessario nessun ricovero considerate le buone condizioni di Alberto che, dopo essere stato dissetato, ha potuto proseguire la sua escursione.