Cadono tre pini marittimi e centrano due auto ed un furgone in sosta

Sono caduti solo su delle vetture parcheggiati e per fortuna nessun cittadino è stato interessato dal crollo di tre grossi pini marittimi capitato ieri, 20 settembre, poco dopo del 19 a Verona, in via Murari Bra.

Le piante cadute hanno colpito due auto ed un furgone in sosta, al cui interno non era presente nessuno.

Un residente della zona ha chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti con due mezzi e sette uomini che per tutta la sera hanno dovuto tagliare le piante cadute per liberare le auto e il furgone e per ristabilire la viabilità.

Difficile al momento stabilire le cause della caduta degli alberi, dato che nella serata di ieri non c'era un vento così forte da poter abbattere i tre pini.