Lite in famiglia ad Albaredo D'Adige. Moglie accoltella marito alla schiena

Nella tarda serata di ieri, 2 novembre, i carabinieri sono stati allertati da cittadini di Albaredo D'Adige e dal 118 di una violenta lite in corso nell'abitazione di due coniugi marocchini residenti ad Albaredo. Per sedare la lite, sono state inviate due pattuglie, una dei carabinieri di Cologna Veneta e l'altra dei colleghi di Ronco All’Adige, capeggiate dal comandante della stazione di Ronco, il maresciallo maggiore Michele Riefoli.

Giunti all'abitazione dei due coniugi, i militari hanno accertato che l'uomo, classe '77 iniziali N.R., dopo una lite scaturita per futili motivi, era stato colpito alla schiena con un coltello da cucina dalla compagna, classe '81 iniziali E.N.S.. La donna, dopo il ferimento, si era poi dileguata nei campi limitrofi. L'uomo è stato soccorso e in gravi condizioni è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. In ogni caso, il ferito non è in pericolo di vita.

La donna è stata rintracciata dopo laboriose ricerche ed è stata accompagnata nel reparto di psichiatria, sempre all'ospedale di San Bonifacio. E.N.S. era infatti già in cura per delle note patologie mentali. Dopo le visite di controllo, la donna è stata riaccompagnata a casa, mentre l'uomo è ancora ricoverato in ospedale.

La Procura della Repubblica di Verona, nella figura del sostituto Giovanni Pascucci, ha tenuto conto dello stato psicologico della donna e così non si è proceduto a misure coercitive nei suoi confronti. E.N.S. risulta però indagata per l'aggressione subita dal marito.

Le attività dei carabinieri si sono protratte sino a notte inoltrata ed hanno visto partecipi una decina di militari dei diversi comandi.