Giallo ad Albaredo. Trovato morto un anziano fuori dalla sua abitazione

Il corpo di un uomo è stato trovato nella mattinata di lunedì ad Albaredo d'Adige, nella zona di Via Cadelsette.

Stando a quanto riferito dai carabinieri, sul posto con gli uomini della Compagnia di Legnago e la sezione scientifica di Verona, un anziano classe 1942 pensionato, italiano ed incensurato, un tempo imprenditore agricolo, sarebbe stato trovato senza vita a poca distanza dall'entrata della sua abitazione dalla donna delle pulizie, intorno alle ore 8.

Al momento, fanno sapere sempre gli uomini dell'Arma, nulla farebbe pensare ad una morte violenta: allontanata dunque, per il momento, l'ipotesi omicidio. Sul posto è comunque atteso l'arrivo del Pm Schiaffini e del medico legale, per fare luce su questo giallo.