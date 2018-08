Genova, crollo del ponte Morandi. La Regione Veneto offre il suo aiuto

È terribile e impressionate quanto accaduto oggi, 14 agosto, a Genova, dove è crollata una parte di Ponte Morandi, il viadotto dell'autostrada tra Genova Ovest e Genova Aeroporto. Una tragedia che non ha scosso solamente la comunità ligure, ma ha mosso anche altre regioni italiane, pronte a dare il loro aiuto. Anche il Veneto si è messo a disposizione. L'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin si è messo in contatto con la Liguria, anche a nome del presidente del Veneto Luca Zaia. Sono pronte a partire per Genova unità cinofile e unità del soccorso alpino elitrasportate.