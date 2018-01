Ags, via ai lavori di di potenziamento della rete idrica nella zona del Garda

Partiranno la settimana prossima gli interventi di potenziamento della rete idrica di Cavalcaselle. I lavori interesseranno via Palù, nei pressi dell’hotel Gardaland, e prevedono la collocazione di una nuova tubatura in polietilene ad alta intensità per circa 730 metri.

“Questo intervento – spiega Carlo Alberto Voi, direttore di Azienda Gardesana Servizi – serve per completare l’intervento già realizzato l’anno scorso nelle adiacenti vie Bologna e Brolo e sarà importante per ottimizzare la gestione della rete di acquedotto del Comune di Castelnuovo del Garda. Grazie a questi lavori, infatti, potrà essere utilizzata al meglio l’acqua che proviene dai pozzi situati in località Zuccotti”.

I lavori, che dureranno circa 90 giorni, miglioreranno il servizio garantendo una pressione più regolare nell’erogazione di acqua agli utenti che risiedono nell’area compresa tra Cavalcaselle e Pacengo di Lazise. Per questo intervento, Azienda Gardesana Servizi ha previsto un investimento di 106mila euro. I lavori termineranno entro marzo.

“Continua – sottolinea il sindaco di Castelnuovo del Garda Giovanni Peretti – la grande collaborazione di AGS con tutti i Comuni soci dell’azienda. Si tratta del completamento di un’opera già avviata nello spirito di cooperazione voluto da Alberto Tomei che noi continueremo a mantenere”.