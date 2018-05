AGS, intervento da 160 mila euro per potenziare il servizio idrico sul Garda

Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di Azienda Gardesana Servizi per il potenziamento della capacità filtrante di pozzo Zuccotti, area che si trova nel Comune di Castelnuovo del Garda.

L’intervento, che prevede un investimento da parte di AGS pari a 160mila euro, prevede l’aumento dell’impianto di potabilizzazione grazie all’inserimento di tre nuovi filtri carbone. “L’acqua che proviene da questo pozzo – sottolinea Angelo Cresco, presidente di Azienda Gardesana Servizi – viene distribuita in un’area vasta del basso Garda che comprende Castelnuovo e Lazise. Con questo intervento la portata distribuita sarà innalzato fino a 100 litri al secondo. Un dato importante è che l’ultimazione dei lavori è prevista entro giugno, in tempo quindi per far fronte ai picchi di consumo di acqua che si verificano nei mesi a grande presenza turistica”.

I lavori consentiranno di dare piena efficacia alle opere di potenziamento delle reti di acquedotto che AGS ha già portato a termine a Cavalcaselle, nelle vie Bologna, Brolo e Palù. “In pratica – spiega Carlo Alberto Voi, direttore di Azienda Gardesana Servizi – nel capo pozzi Zuccotti, saranno installati tre nuovi silos in metallo, riempiti di carboni attivi necessari per la filtrazione e la potabilizzazione delle acque potabili da distribuire. In questo modo sarà raddoppiato l’impianto di trattamento già esistente in loco”. L’utilizzo dei carboni attivi garantirà un’elevata qualità organolettica e chimica delle acque prelevate nel pozzo Zuccotti.

L’importante intervento non comporterà disagi per l’utenza: non è prevista alcuna interruzione del servizio idrico né, dal punto di vista viabilistico, sono in programma opere che interesseranno la viabilità di collegamento locale.

“La realizzazione di questo intervento – sottolinea il sindaco di Castelnuovo, Giovanni Peretti – è testimonianza di una proficua collaborazione che continua tra amministrazione e AGS. Questi lavori sono importanti perché rispondono alle necessità di Cavalcaselle, frazione che si è sviluppata molto, e garantiscono un servizio migliore tutti i turisti che vengono a visitare il nostro territorio”.