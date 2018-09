Due agnellini finiscono nell'Adige e vengono salvati dai vigili del fuoco

Ieri pomeriggio, 14 settembre, verso le 15, i vigili del fuoco sono stati allertati a Verona per il recupero di due agnellini fini in un isolotto sull'Adige. I due animali si erano allontanati dal gregge nella sponda del fiume al Chievo, finendo in acqua.

La squadra fluviale dei pompieri scaligeri è intervenuta con il gommone dal lato del Lungadige Attiraglio tra Parona e la diga del Chievo. I vigili del fuoco hanno messo in salvo i due agnellini sul gommone, e li hanno portati a riva per consegnarli al pastore.