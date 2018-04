Autisti Atv aggrediti, la Filt Cgil ai vertici dell'azienda: "Non minimizzate"

Il presidente di Atv Massimo Bettarello e il direttore Stefano Zaninelli sono intervenuti nella commissione consiliare sulla sicurezza del Comune di Verona per relazionare sugli episodi di violenza che hanno visto come vittime alcuni autisti degli autobus veronesi. Casi su cui le forze dell'ordine hanno indagato, rintracciando in ogni caso i responsabili che ora saranno puniti.

Nella loro relazione, i vertici dell'azienda dei trasporti hanno parlato di casi rari e isolati, episodi che si contano sulle dita delle mani, ma il sindaco Filt Cgil invita a non minimizzare.

Il problema è molto serio e grave - scrive Mario Lumastro per la segreteria di Filt Cgil Verona - Nessuno di noi ha mai assunto atteggiamenti da sciacallo, strumentalizzando la vicenda e nessuno si è mai illuso che il fenomeno possa essere completamente debellato. I vertici aziendali sembrano sottovalutare e sminuire ancora una volta il problema. Gli ultimi episodi di violenza rappresentano soltanto la punta di un iceberg molto vasto costituito da violenze fisiche e verbali che i conducenti degli autobus, come molti altri lavoratori che operano nei servizi pubblici, subiscono ogni giorno. E su questo tema dobbiamo purtroppo ammettere che al momento le contromisure da parte aziendale per contrastare il fenomeno finora non sono state efficaci ed immediate. Inoltre si continuano a dare numeri molto discutibili sul personale ispettivo che controlla i titoli di viaggio, numeri diversi rispetto a quelli che risultano dai programmi giornalieri aziendali, e che ovviamente effettua anche un'azione di deterrenza e prevenzione nei confronti degli utenti particolarmente aggressivi e violenti. Auspichiamo che i vertici aziendali comprendano che la riduzione degli infortuni per aggressioni non è reale perché la verità è che i lavoratori non li denunciano più.