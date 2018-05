Violenta lite in pieno centro: arrestato un 20enne che voleva aggredire l'ex fidanzata

Nel corso della serata di giovedì 3 maggio, gli agenti delle Volanti della Questura di Verona hanno proceduto all’arresto in flagranza di F. H., ventenne originario di Negrar e residente in Borgo Venezia, resosi responsabile del reato di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.

Erano circa le ore 18.00 quando alla centrale operativa della questura è giunta una segnalazione circa una violenta lite in corso, nel bel mezzo del centro storico di Verona, tra due uomini. Gli agenti delle Volanti, giunti immediatamente in via degli Alpini, luogo dell’aggressione, hanno quindi notato un giovane accasciato a terra, con una profonda ferita allo zigomo e diverse escoriazioni al volto.

Accanto a lui, una donna identificata come l’ex compagna dell’aggressore ha poi raccontato ai poliziotti che l’uomo percosso si era interposto tra lei e la furia dell’ex fidanzato, intenzionato, per l’ennesima volta, ad avvicinarla. Il 20enne di Negrar, infatti, era già stato denunciato e condannato in passato per il reato di atti persecutori nei confronti della stessa donna. In questo caso, subito dopo l'aggressione era riuscito ad allontanarsi a bordo di un autobus prima dell’arrivo degli agenti che, in ogni caso, sono poi riusciti a rintracciarlo in prossimità della sua abitazione.

L’uomo è stato quindi accompagnato presso la Casa Circondariale di Montorio e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. In sede d’udienza il GIP, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Per quanto riguarda la persona aggredita, P. G. M., quest'ultima è stata trasportato presso l’Ospedale di Borgo Trento, dove è stato quindi medicato per la ferita all’arcata sopraccigliare sinistra con 12 punti di sutura e poi dimesso lo stesso giorno senza riportare ulteriori conseguenze.