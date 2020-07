Aggressione all'ex moglie e all'amica, le colpisce con una sbarra di ferro

Ieri sera, 10 luglio, poco prima delle 21.30, i poliziotti delle Volanti di Verona hanno arrestato in arresto in flagranza di reato un cittadino originario dello Sri Lanka. Le iniziali del nome dell'arrestato sono P.B. ed è accusato di lesioni personali aggravate nei confronti della ex moglie e di un'amica di lei.

Intorno alle 20.30 di ieri, al 113 di Verona sono giunte una serie di telefonate da parte di residenti di Via Doria, i quali segnalavano la presenza in strada di due donne ferite e sanguinanti. Le Volanti intervenute sul posto, dopo aver prestato i primi soccorsi alle vittime, hanno acquisito informazioni sull'autore delle ferite.

L'aggressione sarebbe avvenuto nell'appartamento in cui si trovavano le due donne. A compierla sarebbe stato l'ex marito di una delle due. La separazione della coppia sarebbe in corso da circa due anni e pare sia stata la causa scatenante del litigio da cui è scaturita l'aggressione. L'uomo avrebbe preso una sbarra di ferro, colpendo ripetutamente le donne al testa e procurando lesioni gravi. Il presunto autore del reato è stato rintracciato poco dopo ancora all'interno dell'appartamento, dove è stata trovata anche la sbarra di metallo insieme a delle tracce di sangue sul pavimento.

L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria per la direttissima che si è celebrata questa mattina, mentre le due donne sono state curate nell'ospedale di Borgo Trento. Per l'ex moglie la prognosi è stata di 24 giorni, mentre per l'amica è stata di 15 giorni.

Nel corso della direttissima, il giudice ha convalidato l'arresto e rinviato l'udienza al 10 settembre 2020. Fino a quel giorno, all'uomo è stato vietato di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla ex moglie e dall'altra vittima.