Legnago, lo ritiene un rivale in amore e lo aggredisce in un bar. Denunciato

Due costole fratturate, escoriazioni al volto e altre ferite. Sono trenta i giorni di prognosi per il noto dj di Legnago Roberto Stoppa, aggredito martedì scorso, 6 marzo, in un bar di via Bezzecca. L'aggressore è un uomo di 55 anni, denunciato a piede libero per minacce e lesioni. Ha colpito la vittima al volto prima con un bicchiere, poi l'ha presa a pugni e quando è caduta a terra ha continuato con i calci. A scatenare l'aggressione, una donna, la compagna del dj, di cui l'aggressore si era invaghito.

Tutta la vicenda è stata riportata da Stefano Nicoli su L'Arena. Roberto Stoppa si trovava con la fidanzata ed altre persone al bar, quando il 55enne è entrato ed è andato dal dj legnaghese per parlare. Agli occhi di Stoppa è sembrato tranquillo, anche se nelle settimane precedenti quell'uomo aveva minacciato il disc jockey 64enne. È stato in quel momento che è scattata l'aggressione. Sul posto sono giunti i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile e un'ambulanza che ha portato Roberto Stoppa in ospedale.

Il dj si era fidanzato da qualche anno con una donna di 43 anni, i due avevano interrotto la relazione per qualche mese e poi si erano da poco rimessi insieme. Probabilmente è stato durante quei mesi in cui la coppia si era divisa che la donna ha conosciuto il 55enne che avrebbe perso la testa per lei. La 43enne è però tornata alla fine con Stoppa e questo l'aggressore non è riuscito a metabolizzarlo, reagendo in maniera violenta prima con le minacce e poi picchiando quello che ai suoi occhi era un rivale in amore.