Sale senza biglietto sul bus e aggredisce un ragazzo, poi si dà alla fuga

Una linea descritta dai più come solitamente tranquilla, quella degli autobus Atv che collega Legnago e Nogara, ma lo scorso venerdì sul mezzo 353 è avvenuto un episodio deprecabile mentre si trovava nella stazione legnaghese. Secondo quanto riportato quest'oggi dal quotidiano L'Arena, vi sarebbe stata un'aggressione da parte di un giovane, all'aspetto descritto come «magrebino» ma al momento non ancora identificato, nei confronti di un altro ragazzo, finito scaraventato a terra riportando anche delle ferite.

All'origine del fatto vi sarebbe stato il mancato pagamento del biglietto da parte dell'aggressore. L'autista del bus, infatti, avrebbe inizialmente chiesto a uno degli studenti saliti sul mezzo di farsi mandare indietro il ragazzo che era appena montato a bordo, senza però mostrare alcun abbonamento o vidimare il biglietto. Ambasciatore non porta pena, si è soliti dire, ma questa volta alle parole del malcapitato studente che ha riferito al "portoghese" la richiesta dell'autista, sarebbe poi seguita l'aggressione fisica.

Nell'immediato, il conducente del bus resosi conto dell'accaduto ha quindi allertato i carabinieri, ma l'autore della violenza era già smontato dal mezzo e fuggito quando i militari sono giunti sul posto. Ora spetterà ai genitori della vittima stabilire se procedere o meno con una denuncia nei confronti di ignoti.