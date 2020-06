Ubriaco al pronto soccorso, aggredisce dottoressa ed infermiere

Era convinto di non essere stato curato bene, ma soprattutto era ubriaco e quando ha dato in escandescenza ha minacciato una dottoressa, ha colpito con un calcio sullo stinco un infermiere, ha rovesciato ciò che gli è capitato tra le mani ed ha rotto un termometro e la protezione id plexiglass della manichetta antincendio. È successo nella notte tra l'altro ieri e ieri, 8 e 9 giugno, poco dopo le 2.30, al pronto soccorso dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. L'aggressore è un trentenne di origine albanese, al momento solo denunciato per interruzione di pubblico servizio, ma potrebbe rispondere anche di altro se le vittime lo quereleranno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo si era presentato al pre-triage dopo aver alzato troppo il gomito e si è scagliato contro la dottoressa che lo ha visitato. A fare da scudo alla donna si è messo un infermiere che ha ha avuto la peggio. Per lui, la prognosi è di qualche giorno. L'aggressore ha poi messo sottosopra parte del pronto soccorso e solo dopo l'arrivo dei carabinieri è stato possibile calmarlo e riportarlo a casa.