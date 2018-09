Aggredito con mazze da cricket per un cellulare. 58enne all'ospedale

Picchiato con delle mazze da cricket per un cellulare. È l'aggressione subita da un cittadino marocchino di 58 anni settimane fa in via San Marco. L'uomo ha raccontato la violenza subita a L'Arena, riferendo che lui non aveva fatto nulla di provocatorio. Si trovava seduto a mangiare un panino quando un gruppo di singalesi ubriachi si è avvicinato e lo ha colpito con delle mazze da cricket per prendergli il cellulare. L'uomo ha rimediato una frattura della tibia ed è stato medicato all'ospedale Magalini di Villafranca.

Il 58enne ha spiegato di non avere una casa o un lavoro. Generalmente viene ospitato dal fratello e da amici e non riesce a trovare un'occupazione stabile. E adesso teme che per lui la vita sarà ancora più difficile dopo la rottura della tibia. Di solito, l'uomo si aggirava in zona Stadio a Verona, dove aiutava delle signore anziane, magari portando la spesa per guadagnarsi qualche soldo. Quelle stesse signore che si sono allarmate, non vedendolo per qualche giorno e scoprendo poi dell'aggressione. Al giornale locale, lo hanno descritto come un uomo gentile, che non aveva creato nessun problema.