Aggressione con feriti vicino alla stazione Porta Nuova: fermato un uomo

Un'aggressione si è consumata domenica mattina a Verona, tra via Andrea Palladio e piazzale XXV Aprile, con 4 persone portate poi in ospedale con alcune ferite lievi.

Stando alle prime informazioni giunte, si tratterebbe di un uomo di origini nordafricane che, per motivi ancora in fase di accertamento, avrebbe aggredito alcune persone utilizzando un collo di bottiglia e forse altri oggetti.

L'allarme a quel punto è stato lanciato alla centrale del 113, che sul posto ha inviato gli uomini delle Volanti della Poliza di Stato, i quali sono riusciti ad individuare e a fermare il presunto aggressore, che è stato portato in questura: la sua posizione è ora al vaglio delle forze dell'ordine e nella giornata di lunedì verranno forniti ulteriori dettagli sulla vicenda.

In soccorso dei feriti invece sono state inviate dal 118 due ambulanze con personale sanitario: alcune delle persone coinvolte sono state medicate sul posto, mentre le altre sono state condotte all'ospedale di borgo Trento in codice verde.