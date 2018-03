Rientrava a casa con l'incasso della giornata: donna aggredita e rapinata in strada

Nella serata di venerdì 2 marzo, verso le ore 21.30, una donna di origini cinesi, titolare di un bar a Cerea, mentre rincasava è stata aggredita in Galleria Brennero da due persone.

I due soggetti hanno agito presumibilmente con un pungolo elettrico per animali, e sono in seguito riusciti a sottrarle la borsa contenente l'incasso del bar per poi darsi alla fuga. Non appena è giunta la segnalazione, sono intervenuti sul posto i carabinieri della Stazione di Gazzo Roncanova e di Cerea.

La donna è stata quindi accompagnata presso il Pronto Soccorso dell'ospedale di Legnago ed è stata dimessa la sera stessa. Le indagini in merito all'episodio sono attualmente condotte dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Legnago e della Stazione di Cerea.