Il Sinappe denuncia una nuova aggressione nel carcere di Montorio

Inizia così la nota del Sinappe (Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria), riportata anche da TgVerona, con la quale viene denunciata una nuova aggressione che sarebbe avvenuta nel carcere di Montorio nei giorni scorsi.

La situazione e degenerata in protesta quando il carrello del mangiare si è avvicinato: alla sola visione del pranzo il detenuto riferiva che non era di suo gradimento scoppiando in protesta e richiamando l'attenzione con forte grida.

Il collega avvicinandosi è stato colpito da un oggetto allo zigomo sinistro, provocando una diagnosi di contusione con prognosi di tre giorni, rilasciato dal pronto soccorso. Purtroppo l'escalation delle aggressioni nei carceri resta un problema rilevante, sperando che il gesto non passi inosservato. Siamo vicini al collega aggredito augurandogli una pronta guarigione.