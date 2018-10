Detenuto aggredisce dieci agenti a Montorio, tre al pronto soccorso

Ennesima aggressione nel carcere veronese di Montorio ai danni degli agenti della polizia penitenziaria. A riferirla è stato Vincenzo Bencivenga, segretario locale del Sinappe, sindacato nazionale autonomo della polizia penitenziaria.

Lo spiacevole evento si è verificato lo scorso 20 ottobre - racconta Bencivenga - Un detenuto straniero, di notevole stazza fisica e dall'indole particolarmente violenta, per futili motivi ha aggredito i poliziotti di turno e quelli sopraggiunti sul posto in aiuto dei primi , causando lesioni importanti ad almeno tre unità, mentre altri sette hanno riportato varie contusioni.

I tre agenti che hanno riportato le ferite più gravi sono stati portati al pronto soccorso e le loro prognosi di guarigione vanno dai 5 ai 30 giorni.

Sembra non trovare fine la serie negativa di eventi che da giorni si stanno verificando nella casa circondariale di Verona - ha commentato il segretario del Sinappe - Auspico provvedimenti correttivi che salvaguardino il personale di servizio, impegnato ogni giorno in mille difficoltà. Non può certo passare il messaggio che le aggressioni rientrino nel "rischio del mestiere"; i poliziotti in servizio nei reparti detentivi sono lasciati allo sbando, in balia degli umori altalenanti dei detenuti, senza alcun mezzo di difesa idoneo, indispensabile a contrastare queste violenze. Nell'esprimere tutta la nostra solidarietà ed un sincero augurio di pronta guarigione ai colleghi coinvolti nella vicenda, lanciamo un grido di allarme affinché i vertici dell'amministrazione intervengano prontamente.