Attimi di paura a Porta Vescovo: aggredita la barista in un locale 

Verso le ore 11 di questa mattina, lunedì 14 ottobre, le volanti della polizia di Stato sono intervenute presso il bar "El Canton" a Verona in via XX Settembre nella zona di Porta Vescovo.

La dinamica esatta dell'episodio resta al momento da chiarire, ma stando a quanto riferito dalla questura scaligera, la barista del locale sarebbe stata aggredita da un uomo italiano, classe '69. Non sono per ora noti i "motivi" scatenanti tale gesto, ma non è da escludere secondo la questura che l'uomo in questione possa soffrire di patologie psichiatriche.

Ad ogni modo, sempre secondo le prime indiscrezioni ufficiali fornite dalla polizia di Verona, per difendere la donna sarebbe intervenuto un altro avventore, il quale avrebbe così allontanato l'aggressore dal locale, spingendolo fuori. Nelle fasi concitate di quei momenti, il presunto aggressore parrebbe essere scivolato a terra per poi restare ferito. Sul posto, oltre agli agenti di polizia, sono infatti intervenuti anche gli operatori del 118 con un'automedica.