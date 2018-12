Verona, aggressione nella notte in un bar di via Trevisani. Ferito il titolare

Un'aggressione, probabilmente a scopo di rapina, si è verificata poco dopo le 2 di questa notte, 29 dicembre, in un bar di via Trevisani a Verona. Il gestore del locale è rimasto ferito e gli operatori del 118, accorsi con un'ambulanza e un'automedica, lo hanno soccorso e successivamente portato all'ospedale di Borgo Trento in codice giallo.

Delle indagini per rintracciare l'aggressore e ricostruire la vicenda si occupano i carabinieri.