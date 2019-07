Aggressione con arma bianca a Verona: una persona in codice rosso

Un'aggressione con arma bianca si sarebbe verificata a Verona nel pomeriggio di domenica.

Una persona è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di borgo Trento, dopo essere stata aggredita in prossimità di un bar situato all'incrocio tra via Centro e via delle Pietre, nel quartiere di borgo Roma, poco prima delle 16. Il ferito è stato soccorso dall'automedica e dall'ambulanza del Suem, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini: secondo le prime informazioni i protagonisti potrebbero essere due italiani.