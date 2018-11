Aggredisce il testimone di un furto ad un anziano e viene arrestato

Insieme ad alcuni complici avrebbe aggredito il testimone di un furto ad un anziano, ma alla fine è stato arrestato nel pomeriggio di sabato 10 novembre dagli agenti delle Volanti della Questura di Verona: Oussama Chaibi, 24enne originario di Marsiglia è stato intercettato in via Villa Glori a seguito di richiesta d’intervento arrivata alla centrale operativa ed è finito poi in manette con l'accusa di favoreggiamento e lesioni personali.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti eseguita dalle forze dell'ordine, un anziano residente in via Calvi sarebbe stato avvicinato, intorno alle ore 16.30, da uno straniero, presumibilmente di origine magrebina, che, offrendosi di accompagnare a casa il 79enne, con scaltrezza sarebbe riuscito a sottrargli dalla tasca della giacca indossata un borsello contenente un mazzo di chiavi e pochi euro. Il tutto però sarebbe avvenuto sotto gli occhi di un testimone, che si sarebbe avvicinato per schierarsi in difesa dell’anziano, riuscendo così a mettere in fuga il cittadino straniero. A questo punto però tre uomini, probabilmente complici del ladro rimasto ignoto secondo gli investigatori, avrebbero aggredito il solerte cittadino procurandogli alcune lesioni, per poi allontanarsi.

Le dettagliate descrizioni raccolte sul posto, hanno permesso agli agenti intervenuti di intercettare poco distante proprio Oussama Chaibi, riconosciuto in maniera certa dall’aggredito come colui che, poco prima, gli aveva sferrato un pugno. Sprovvisto di documenti, lo straniero è stato accompagnato presso gli uffici di polizia dove le procedure di identificazione hanno consentito di appurare alle spalle aveva già alcuni precedenti per spaccio.

Avendo la parte offesa riportato ferite giudicate guaribli in 15 giorni, nei confronti del 24enne è scattato l'arresto e lunedì mattina è comparso davanti al giudice del tribunale di Verona, il quale ha convalidato il provvedimento e lo ha condannato a 10 mesi di reclusione.