Aggrappato ad un tronco nell'Adige, il cane viene salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono stati chiamati all'intervento nel primo pomeriggio di mercoledì, ma questa volta a beneficiare del loro aiuto è stato un cane.

Alcune persone infatti hanno notato l'animale aggrappato ad un tronco nell'Adige e si sono rivolte al 115 intorno alle 13.30. Sette pompieri si sono dunque diretti nella zona del Boschetto, dove hanno calato in acqua una piccola imbarcazione per recuperare il fido e portarlo a riva.

In zona non erano presenti padroni o testimoni che potessero indicarli, così il cane è stato affidato alle cure del canile sanitario di Verona.