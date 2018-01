Automobili a noleggio, l'Agcm blocca gli ordini alla veronese Oscar Rent

Della vicenda nello scorso mese di ottobre si era occupata anche Striscia la Notizia con il suo inviato Moreno Morello che, per usare un eufemismo, aveva avuto un brusco incontro con il responsabile di una ditta veronese di noleggio auto, la Oscar Rent nota anche come Only Special Cars. Le segnalazioni arrivate anche al noto programma di Canale 5 parlavano di un'azienda che incassava le caparre per il noleggio delle auto, ma poi non forniva le auto e anche i rimborsi erano tutt'altro che tempestivi.

Le attività della Oscar Rent, però, erano state attenzionate già dalla scorsa estata dall'autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm). Dopo aver raccolto opportune documentazioni, l'Agcm si è espressa come si legge nel suo primo bollettino del 2018, pubblicato lo scorso 8 gennaio: la Oscar Rent deve sospendere ogni attività diretta alla sottoscrizione degli ordini di consegna di auto non disponibili. In pratica, è scattato il blocco degli ordini.

Nelle valutazioni scritte dall'autorità garante si parla di un "fortissimo deficit organizzativo e gestionale", avvalorato da alcuni numeri. Tra il 2016 e il 2017, la ditta veronese aveva infatti raccolto 4.469 ordini complessivi con oltre 2.000 contratti. Le auto consegnate però sarebbero state 197 e i rimborsi 139. E comunque i veicoli intestati al responsabile sarebbero soltanto 275.