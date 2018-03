Aegean sbarca all'aeroporto Catullo e lancia la tratta in direzione di Atene

Aegean, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, continua ad investire in Italia attraverso l’aumento della capacità d'offerta come parte della propria strategia di crescita. Per la stagione estiva 2018, opererà su 13 destinazioni in Italia tra cui Roma, Milano, Napoli, Venezia, Torino, Bologna, Pisa, Bari, Catania, Palermo, Lamezia Terme, Genova e Verona.

Per quanto riguarda quest’ ultima, dal 18 Giugno sino al 21 Settembre 2018, la compagnia collegherà il capoluogo scaligero con Atene: la tratta avrà frequenza bi-settimanale, ogni lunedi e venerdì, e sarà effettuata con aeromobili A319/320, con l’offerta di un servizio completo comprensivo di cibi e bevande gratuiti per tutti passeggeri.

La nota dela compagnia ellenica prosegue sottolineando che il servizio di bordo si contraddistingue per l’offerta gratuita di pasto caldo e bevande alcoliche (vino e birra), una franchigia bagaglio a mano di 1 pezzo delle dimensioni e peso consentiti (per tutte le tariffe – Golight e Flex), franchigia bagaglio registrato di 1 pezzo per peso massimo di 23 Kg (solo per tariffe Flex).

Il collegamento bi-settimanale fornirà ai passeggeri l’accesso diretto alla capitale greca, oltre ad offrire l’ opportunita’ di accedere a comode coincidenze per numerose destinazioni servite da Aegean tra cui Salonicco / Rodi / Heraklion / Chania / Santorini / Mykonos, nel network domestico, e Larnaca / Tel Aviv / Yerevan / Tbilisi / Beirut / Amman, nel network internazionale.