Documenti falsi e ricercati al Catullo: 4 persone denunciate e 1 arrestata

L’aumento del traffico aereo, tipico della stagione estiva, ha portato gli agenti di Polizia di Frontiera, in servizio presso l’aeroporto Valerio Catullo, ad intensificare i controlli, al fine di garantire la sicurezza di tutti i passeggeri in transito, tra i quali, talvolta, cercano di inserirsi i migranti irregolari e ricercati.

E proprio questa attività, ha permesso alle forze dell'ordine di ottenere nuovi risultati.

Sabato mattina due uomini di nazionalità albanese, in arrivo da Londra Gatwick, sono stati denunciati: un 23enne, trovato in possesso di carta d’identità italiana alla quale era stata sostituita la fotografia, è stato deferito all’autorità giudiziaria per possesso di documento falso, mentre l’accompagnatore, un 52enne, è stato denunciato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, altri due cittadini albanesi, l’uno di 25 e l’altro di 21 anni, dopo essere entrati regolarmente nelle sale di imbarco dello scalo, presentando il loro passaporto albanese e la carta di imbarco per Tirana, si sono diretti al gate del volo per Londra Gatwick e, con l’intento di raggiungere illegalmente il Regno Unito, hanno esibito carte d’imbarco e carte d’identità italiane, risultate, poi, essere contraffatte. Per tali motivi, anche questi due giovani stranieri sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

I controlli effettuati dagli agenti di Polizia hanno consentito infine, lunedì mattina, di intercettare un richiedente asilo di ritorno dalla Germania. Sull’uomo, cittadino dell’Afghanistan di 34 anni, pendeva un ordine di carcerazione emesso, nel 2018, dal Tribunale di Bolzano. A seguito delle formalità di rito, K.A. è stato accompagnato presso il carcere di Verona dove dovrà scontare quasi due anni di reclusione: pena inflitta per il reato di lesioni aggravate.