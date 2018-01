Aeroporto Catullo, aumentano i viaggiatori ma Bertucco parla di "stasi"

I passeggeri sono in crescita e il consiglio di amministrazione ha già deliberato un investimento da 30 milioni di euro, ai quali se ne aggiungeranno altri 35 milioni. È un quadro del tutto positivo quello dipinto dai responsabili dell'aeroporto veronese Catullo ai consiglieri della seconda commissione del consiglio comunale di Verona.

Il 2017 del Catullo si è chiuso con il traguardo dei tre milioni di viaggiatori abbondantemente superato e con un obiettivo per il 2018 di proseguire il trand di crescita dei passeggeri in transito nello scalo. L'anno scorso sono stati 3,2 milioni i viaggiato, e per quest'anno si punta a quota 3,4 milioni. Inoltre, sono stati progettati i lavori per l'ingrandimento e l'ammodernamento dell'aeroporto che impegneranno i prossimi tre anni.

Il punto della situazione fatto in commissione, dunque, vede un aeroporto in crescita e migliorato in seguito all'ingresso in società di Save. Ma il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco non concorda con questa valutazione e parla di "sostanziale stasi".