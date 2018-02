Aeroporto Catullo, continua la crescita. A gennaio oltre 192mila passeggeri

Continua anche nel 2018 il trend di crescita dell'aeroporto veronese Valerio Catullo, che nel mese di gennaio ha movimentato oltre 192mila passeggeri, con un incremento del 7,7% rispetto a gennaio 2017.

Il traffico domestico, in particolare, è cresciuto del 18,6%, grazie ad un più elevato coefficiente di riempimento degli aeromobili. Roma si è confermata la prima destinazione nazionale, seguita da Catania e Palermo.

Il segmento leisure ha registrato un incremento del 16% nel primo mese del 2018. Il primo mercato è rappresentato dalla Russia, con oltre 10mila passeggeri arrivati (+52% rispetto a gennaio 2017) principalmente per raggiungere le località sciistiche del territorio.

Per quanto riguarda il traffico in partenza, a gennaio è proseguita la forte ripresa dei flussi per le destinazioni del Mar Rosso e per il Kenya, mercati cresciuti rispettivamente del 56% e del 162%.